Partito Democratico a Pagani, si allarga il direttivo locale

Giorni fa, si è tenuta l'assemblea del Partito Democratico presso la sede di Pagani. La discussione è stata molto ampia e partecipata, toccando molti temi "caldi" che riguardano la situazione politico-amministrativa della città.

Le iniziative

"Nelle prossime settimane - si legge in una nota - verranno organizzati degli incontri monotematici sui singoli argomenti discussi in assemblea, a cui saranno invitati anche esperti dello specifico settore, per approfondire meglio le varie tematiche e formulare delle proposte in merito da presentare ai soggetti istituzionali preposti. L'assemblea, infine, su proposta del segretario, ha espresso parere favorevole all'allargamento del direttivo con l'ingresso degli amici Aniello Novi e Rita Tortora che, quindi, da oggi daranno il loro prezioso contributo al lavoro del direttivo e, in generale, alla vita del Partito"