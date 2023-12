Piscina Vitale, Celano (Fi): "Dovrebbe essere messa a nuovo invece si spendono 50 milioni per la vasca dei film"

Tiene Banco in città la questione relativa alla piscina Vitale. Dopo il trasferimento della Rari Nantes per via della rottura di una caldaia, arrivano le parole del capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano. L'esponente forzista ha affrontato il tema anche nel consiglio comunale di ieri, attaccando duramente l'amministrazione.

Le parole di Celano

"Questa vicenda - spiega Celano - evidenzia una scarsa attenzione dell'amministrazione comunale nei confronti dello sport. Basti pensare che Salerno non ha un assessore allo sport e questo la dice lunga. Gli impianti non esistono e se esistono sono fatiscenti, come la palestra Senatore, che è ormai al limite dell’agibilità. La piscina Vitale dovrebbe essere completamente messa a nuovo con lavori non solo con la manutenzione ordinaria ma anche con quella straordinaria. Invece cosa si fa? Si stanziano soldi per fantomatiche opere faraoniche opere, come la vasca per i film".