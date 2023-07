Ampliare le risorse destinate alle attività socio ricreative per minori e rilanciare il servizio di assistenza socio educativa anche nel periodo estivo. È quanto chiede Forza Italia Pontecagnano Faiano in una mozione inviata al sindaco ed al consiglio comunale.

L"interrogazione

"La mozione - spiega il capogruppo Gianfranco Ferro - intende sensibilizzare l'amministrazione comunale ad impegnare maggiori risorse per la realizzazione di programmi estivi dedicati a bambini con bisogni educativi speciali e in condizioni di svantaggio. Sarà mia premura sensibilizzare sull’argomento tutti gli stakeholder ed invitare tutti i consiglieri comunali e il sindaco ad approvare questa mozione, provando a trasmettere l'importanza di investire in queste attività essendo strumento di promozione del benessere e dello sviluppo dei minori".