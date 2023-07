Il consigliere comunale del gruppo Legati-Città Protagonista Donato Pierro presenta un'interrogazione al sindaco Lanzara, al delegato all'Ambiente Castelluccio ed all'assessore delegato alla Fascia Costiera, Raffaele Sica, per chiedere quali azioni intenda mettere in campo l'amministrazione sul fronte della qualità delle acque del mare che bagna la costa di Pontecagnano Faiano.

L'interrogazione

"Da tempo - scrive Pierro - si succedono segnalazioni da parte dei bagnanti circa l’inquinamento delle acque marine di Pontecagnano Faiano. Tali segnalazioni, spesso denunciate anche sui social network, arrecano danno all’immagine del litorale ed al suo tessuto economico e turistico". Di qui le richieste: "L'amministrazione, negli anni scorsi, ha annunciato la predisposizione di una task force con l’obiettivo di reprimere il fenomeno degli sversamenti nei principali corsi d’acqua del territorio. La risoluzione delle numerose criticità darebbe un input di sviluppo alla litoranea sotto il profilo turistico, ambientale, economico e, non da ultimo, migliorerebbe la qualità della vita per i residenti della zona. Per questo chiedo di sapere chiedo di sapere quali iniziative sono state realmente intraprese in passato, quali sono quelle in essere in tale ambito e quali sono le condizioni dei depuratori attivi nell’area che interessa la costa di Pontecagnano Faiano".