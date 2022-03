Proroga organico Covid Ata e Docenti, Villani (M5S): “Una vittoria per il mondo della scuola”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Dopo numerosi interventi, solleciti, ordini del giorno e battaglie in tutte le sedi istituzionali che ho portato avanti con tenacia insieme al Presidente della Commissione Cultura Vittoria Casa e gli altri colleghi parlamentari, mi riempie di soddisfazione poter annunciare la proroga dei contratti Covid per ATA e docenti. Una vittoria del MoVimento 5 Stelle tutto per il bene della scuola e dei nostri studenti, a cui assicuriamo continuità”: così la Deputata Virginia Villani commenta la proroga dei contratti dell'organico Covid nelle scuole fino alla fine dell'anno scolastico. Infatti, con l’approvazione del Decreto Riaperture 2022 nel Consigliod ei Ministri del 17 marzo 2022, che mette nero su bianco la “road map” per il ritorno alla normalità sia a scuola, che nei luoghi di lavoro, arriva anche la conferma dei contratti per l’organico ATA e il personale docente. “La battaglia che io e i miei colleghi del MoVimento 5 Stelle portiamo avanti da mesi ha finalmente avuto esito positivo. Abbiamo lavorato a testa bassa, in silenzio per raggiungere il traguardo. Esprimiamo adesso, grande soddisfazione per la misura inserita nel decreto appena approvato in Consiglio dei ministri, che consentirà a circa 60.000 tra lavoratori ATA e docenti, i cui contratti erano in scadenza il prossimo 31 marzo, di continuare ad apportare il loro fondamentale contributo per la regolare attività scolastica in questi mesi difficili di convivenza con la pandemia" - spiega la Deputata Villani del MoVimento 5 Stelle "I dati in aumento dei contagi di questi giorni confermano l'assoluta necessità per le scuole di continuare ad avvalersi di queste figure, che si riveleranno cruciali anche alla luce dell'arrivo dei tanti bambini e bambine dall'Ucraina. Sulla questione dell'organico Covid abbiamo mantenuto costantemente l'attenzione alta e sollecitato più volte il Governo affinché trovasse le risorse necessarie: la determinazione ha pagato" conclude la pentastellata.