Ztl in Costiera, Vietri (FdI): "Piero De Luca vota contro e poi se ne prende il merito. Paradossale"

"Sono davvero paradossali le dichiarazioni dell'onorevole Piero De Luca. Prima vota contro la riforma del nuovo Codice della Strada e poi rivendica pubblicamente l'attivazione della Ztl in Costiera Amalfitana, che era compresa nello stesso provvedimento bocciato sia da lui sia dal Pd. Contrariamente alle promesse fatte ai sindaci e ai cittadini della Divina". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri, eletta nel collegio uninominale dell'Agro- Costiera Amalfitana risponendo alle dichiarazioni del deputato del Pd.

La risposta

Vietri precisa: "L'attivazione della Ztl nelle aree Unesco, come la Costa d'Amalfi, si deve esclusivamente alla maggioranza di centrodestra sia perché ha presentato l'emendamento in Commissione Trasporti sia perché conseguentemente ha approvato il provvedimento in aula nonostante i voti contrari di Piero De Luca e del suo partito. Insomma, verrebbe da dire: tale padre tale figlio. Deve essere un'usanza di famiglia rivendicare delle cose i cui meriti però sono degli altri. Buon sangue non mente".

Il caso

Ma cosa aveva dichiarato De Luca? Ecco le sue parole: "È stato approvato alla Camera il Nuovo Codice della Strada con norme estremamente discutibili e pericolose. Sono soddisfatto solo per la norma che recepisce il mio emendamento sulla possibilità di istituire una Ztl anche in Costiera Amalfitana. Ho seguito questo tema da tempo, con due proposte di legge a mia prima firma a maggio e novembre 2022, raccogliendo le istanze degli amministratori del territorio in materia di viabilità e sicurezza. Abbiamo seguito l'iter in Parlamento e possiamo ritenerci soddisfatti. È necessario fare di tutto per rendere più sicura e controllata la viabilità in Costiera Amalfitana e in tutti i siti patrimonio Unesco".