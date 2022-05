Alta velocità Battipaglia-Romagnano, incontri sul territorio: la presentazione

Sarà presentata ufficialmente venerdì 6 maggio alle ore 16 presso la Provincia di Salerno la relazione conclusiva dibattito pubblico sulla tratta Battipaglia–Romagnano, primo lotto della nuova linea ferroviaria alta velocità Salerno–Reggio Calabria, realizzata al termine degli incontri che si sono svolti sul territorio nelle ultime settimane "al fine di garantire - come sottolineato da Rete Ferroviaria Italiana - il più ampio coinvolgimento degli enti territoriali e della società civile nel processo decisionale". La relazione redatta dal coordinatore degli incontri, Roberto Zucchetti di Ptsclas, ripercorre le tappe della prima fase di confronti ed è arricchita dalle numerose segnalazioni di cittadini, residenti ed enti coinvolti.

Gli interventi: ci sarà anche Vincenzo De Luca

A paretecipare all'incontro pubblico, che sarà trasmesso sulla pagina facebook "“Dibattito Pubblico Nuova linea ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria”, Caterina Cittadino (Presidente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico), Vera Fiorani (Commissaria straordinaria per la realizzazione dell’opera), Michele Strianese (Presidente della Provincia di Salerno) ed il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.



Le critiche al progetto

Il lotto 1, ritenuto fondamentale per lo sviluppo degli itinerari verso Reggio Calabria e Potenza-Metaponto-Taranto, è stato aspramente criticato per quel che riguarda il suo passaggio nel territorio di Eboli. I residenti della località Pezza delle Monache, area in procinto di essere quasi totalmente espropriata, hanno chiesto la revisione del progetto inviando una petizione al Parlamento Europeo affinché si occupi di tale vicenda.