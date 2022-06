Santa Marina: on-line i moduli per l’iscrizione al campo estivo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono disponibili online i moduli per l’iscrizione al campo estivo, un servizio importante che quest’anno giunge al terzo anno. Il campo estivo partirà a luglio, si svolgerà sulla spiaggia di Policastro Bussentino ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. I moduli per l’iscrizione sono reperibili sul sito del comune di Santa Marina www.comune.santamarina.sa.it/ e sulla pagina Facebook del comune, i moduli inoltre sono ritirabili anche presso la sede comunale di Santa Marina e presso la delegazione di Policastro Bussentino.

“A luglio partirà per il terzo anno consecutivo il campo estivo, un servizi che offrirà lo svago e la spensieratezza tipica del periodo estivo, ma sarà anche un importante momento di crescita e socializzazione per i nostri ragazzi, non mancheranno i momenti didattici che permetteranno ai nostri figli di apprendere giocando, grazie anche alla presenza di personale qualificato – spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – accanto al campo estivo sarà effettuato un altro servizio che in passato ha riscosso un grande consenso, il punto spiaggia per disabili, dotato di sedia a rotelle che consente l’ingresso in acqua. Sia il Campo estivo che il punto spiaggia per disabili partiranno a luglio e si protrarranno per tutto il mese di agosto”.