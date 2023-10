La politica divide, il calcio unisce: cena tra forzisti e democratici per vedere Salernitana-Inter

La politica divide, ma si sa il calcio unisce. Uno contro l’altro nei palazzi del potere o davanti alle telecamere, seduti uno accanto all’altro in un ristorante, invece, a vedere la partita della propria squadra del cuore. E’ quello che è accaduto, ieri sera, in un locale salernitano, dove allo stesso tavolo si sono ritrovati tre esponenti di Forza Italia e un esponente del Pd per assistere alla partita Salernitana-Inter.

La curiosità

Si tratta – come mostra la foto pubblicata su Facebook – per la maggioranza: del Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto (Fi) e del deputato/vice coordinatore nazionale di Forza Italia Alessandro Cattaneo (entrambi presenti nel salernitano per il Berlusconi Day di Paestum) insieme al dirigente provinciale forzista Lello Ciccone; per l’opposizione non un deputato qualsiasi, bensì l’onorevole Piero De Luca, segretario del gruppo Pd a Montecitorio con delega per il Pnrr, riforme e sicurezza nonché primogenito del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Sisto e Cattaneo, com'è noto, sono super tifosi dell’Inter; Ciccone e De Luca invece sono tifosi granata nel cuore. Quella andata in scena, ieri, insomma è stata una serata all’insegna della distensione e del tifo (seppur per due squadre rivali), lontana dalle beghe politiche romane e salernitane che, sicuramente, riprenderanno da lunedì, in attesa della prossima partita.