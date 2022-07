“Esci fuori. Cresci dentro”: l'evento del Giffoni 2022 per promuovere il gioco attivo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Esci fuori. Cresci dentro”: è stato questo l'evento di apertura della giornata di oggi di Giffoni2022 che ha visto protagonista la canzone per promuovere il valore irrinunciabile del gioco attivo nella crescita di ogni bambino. “Giocare è il mestiere più bello che c’è, giocando si perde, si vince e si impara, perché conta esserci, e non conta la gara”: questi alcuni versi del testo prodotto da The Saifam Group e diventato per volere di Little Tikes un videomusicale presentato oggi alla giuria +3; l’evento ha visto anche il coinvolgimento dei piccoli fan nella personalizzazione di due Cozy Coupe GFF limited edition che saranno donate a Fondazione Archè per aiutare mamme e bambini in difficoltà. Riportare i bambini nel pieno della consapevolezza della loro infanzia e far vivere intensamente questa fase della loro vita mediante i giusti mezzi di apprendimento; è questo l'intento che si prefigge “Esci Fuori, cresci dentro”, il progetto presentato alla presenza dei curatori Alberto Pellai (medico psicoterapeuta), Filippo Agnello e Daniela Pavone, Marketing Director Emea di Mgae. “Nel nostro progetto - raccontano- ridiamo importanza al gioco ed alle sue funzioni creative, intellettive, rivolgendoci in particolare alla fascia dai 3 ai 6 anni, la fascia davvero invisibile durante la pandemia. Occorre non dimenticare mai che giocare per un bambino costituisce un fattore essenziale per la sua crescita mentale e relazionale”. La canzone omonima realizzata dal regista Erminio Perocco e da Save the Cut, è stata pensata in 10 punti che rappresentano 10 principi educativi strettamente connessi fra loro: dal mettere in gioco i sensi come esperienza occasionale allo sbagliare come esperienza per racchiude attraverso lo sbaglio nuove possibilità ed opportunità. “Il gioco è al centro della vita di un bambino e l'esperienza più bella che possa fare - continuano gli ospiti - e siamo convinti che occorre, specialmente in questo periodo, ridare importanza anche ai luoghi del gioco come ad esempio i cortili”. Con un ritmo coinvolgente e una simpatica coreografia, questa canzone accompagna i bambini in un viaggio fantastico.

“La canzone riprende i dieci punti del Manifesto del Gioco Attivo e li integra all'interno di una narrazione vivace e piena di colori, in cui un bambino racconta la bellezza dell'esperienza del gioco con gli amici e tutte le potenzialità che questa attività sviluppa nel suo percorso di crescita. – ha dichiarato Alberto Pellai - La canzone si lega anche ad un tema di grande attualità, mostrando come un mondo che accoglie l'esperienza del gioco dei bambini possa diventare un luogo in cui, imparando a gestire i conflitti, si costruisce la pace”. Il video musicale diretto da Erminio Perocco e realizzato da Save the Cut, trasforma le parole della canzone in una storia animata trasportando i piccoli spettatori all’interno di un mondo di fantasia fatto di colori e animazioni che scorrono veloci. Protagonisti del racconto sono 5 personaggi inclusivi: timidi o spericolati, curiosi o affaccendati, ogni bambino troverà quello più affine a sé in cui immedesimarsi e sentirsi in qualche modo rappresentato nella narrazione. Non poteva mancare una coreografia nel ritornello studiata per stimolare il movimento nei bambini che non rimarranno semplici spettatori della canzone ma ne saranno parte attiva.