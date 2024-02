Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sarà disponibile da domani, venerdì 23 febbraio, su tutte le piattaforme digitali (https://links.altafonte.com/qde79vm) “Anime perse”, il nuovo singolo dei Fiori di Cadillac per Boc Music Group con distribuzione Altafonte. Il duo salernitano composto da Luigi Salvio e Valerio Vicinanza con questo brano dà continuità all’ultima parte del 2023 in cui, dopo una pausa, si è rifatto vivo pubblicando i singoli “Ultima nave” e “Stranieri”.

In “Anime perse” l’atmosfera pop intimista del duo si fonde a un beat elettronico che anima sempre di più il brano. Una fusione frutto della collaborazione tra i Fiori di Cadillac e il produttore musicale Frank Sativa, direttore artistico di questa nuova fase del gruppo.

“Anime perse - raccontano Luigi Salvio e Valerio Vicinanza - ci ricorda una fase della nostra vita in cui eravamo sospesi, confusi. Su di noi gli effetti della noia e dell’insoddisfazione. Cercavamo un metodo per sopravvivere, senza accorgerci che in realtà la strada che stavamo percorrendo era semplicemente la 'via del niente'. Il testo dice '… che sono stanco, ormai non è più importante dove andremo a finire'. Questa condizione diventata amica, ci accompagnava quotidianamente. Il tutto si ripeteva come il ciclico roteare di una giostra, da cui non si scenderebbe mai. Si tratta di quelle condizioni in cui poco importa che ore sono, ciò che fai o con chi sei, conta solo lasciarsi alle spalle i soliti problemi e le preoccupazioni quotidiane. La droga, l’alcol, poi, ti portano oltre, via da qualsiasi cosa, oltrepassi il limite e sei convinto di non poter tornare indietro. Eravamo così, anime perse".

I FIORI DI CADILLAC nascono nel 2010 a Salerno come trio ma attualmente sono un duo composto da Luigi Salvio (1986) e Valerio Vicinanza (1988). Il nome d’arte è ispirato a Cadillac Sur Garonne, un paesino francese dove, durante il regime filo-nazista di Vichy, sono state sepolte più di quattromila persone ritenute “diverse”, pazzi per alcuni, fiori rari per la band che a loro, come a tutte le persone che custodiscono preziose diversità, dedica il proprio nome. La musica dei Fiori di Cadillac è prodotta attraverso un pianoforte, suoni sintetizzati, una chitarra e una batteria. Sul finire del 2013 il gruppo pubblica l'album d'esordio, “Cartoline”, al quale segue un lungo tour in club e festival nazionali. Nel 2017 comincia il lavoro di stesura del nuovo album insieme a Giulio Ragno Favero. Al disco, composto da 9 tracce, collabora anche Andrea Suriani che affianca Favero nella produzione e nel missaggio. In questo periodo i Fiori di Cadillac firmano per INRI che, nei primi mesi del 2020, pubblica il loro secondo album, "Fuori dalla storia". Archiviato presto il disco a causa dell'emergenza Covid, il duo, dopo un periodo di pausa, inizia a produrre nuovi brani sotto la direzione artistica di Frank Sativa e si rifà vivo ufficialmente nel 2023.