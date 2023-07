Giffoni Film Festival, Aci Salerno con il team Wec Ferrari e la Dallara: Karting in piazza e simulatori virtuali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si rinnova la presenza al Giffoni Film Festival dell’Automobile Club Salerno con un ricco programma, tutto rivolto ai giovani. Il 24, 25 e 26 luglio una serie di iniziative che vedranno protagonisti i giovani. Ospite d’onore la Ferrari prima assoluta a Le Mans, con il Team WEC Ferrari e la Dallara.

Saranno presenti a Karting in Piazza del giorno 24 Luglio Antonello Coletta (Global Head of Endurance and Corse Clienti) ed i piloti Antonio Fuoco (Ferrari Hipercar 499 P) detentore della Hyperpole WEC 24 Ore di Le Mans 2023, e la giovanissima Lilou Waloux (Ferrari 488 GTE Evo) vincitrice di classe della 6 Ore di Spa 2023.

Ad accoglierli il il Presidente dell'Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi e il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, accompagnati da una folta delegazione di dirigenti Aci e Sara, tra i quali il Direttore di Aci Salerno Giovanni Caturano, il Direttore Generale di Sara Assicurazioni spa Alberto Tosti con il Direttore Commerciale Andrea Pollicino, i componenti della Giunta sportiva Aci Sport Simone Capuano e Moni Bevilacqua, il Direttore centrale Aci Sport Marco Ferrari, il Direttore Centrale Aci Mobilità, Sicurezza Stradale e Turismo Vincenzo Leanza, il Presidente della Commissione Velocità in circuito e Presidente dell’Autodromo Imola, Giancarlo Minardi e una folta delegazione di sportivi, con in primis i rappresentanti campani nelle varie Commissioni nazionali AciSport.

Per i più grandi sarà attiva presso la postazione “Ready2Go” il simulatore di guida virtuale con visore in realtà aumentata che consente di guidare l’auto in uno spazio virtuale ma percependo sensazioni reali. Sarà inoltre a disposizione uno spazio “alcolemia” per la simulazione delle condizioni di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

IL PROGRAMMA AUTOMOBILE CLUB SALERNO

AL GIFFONI FILM FESTIVAL 2023

24, 25 e 26 luglio 2023, piazza Lumiere

Karting in Piazza, dalle 17,15 alle 20,30 (da 6 a 10 anni). Sequenza Turni: 17,15 -18,00-18,45-19,30-20,00, accesso mediante prenotazione con APP.

Nell’area dedicata e con gli stessi orari sarà presente anche un simulatore di guida (da 14 anni in su e ed accesso mediante prenotazione con APP).

La tre giorni vedrà la partecipazione di circa 600 bambini guidati da un team di esperti istruttori coordinati dall’Istruttore Federale Ferdinando Parisi e sarà l’occasione per incontrare alcuni giovanissimi piloti di kart che illustreranno ai piccoli partecipanti le proprie esperienze, al fine di indicare i corretti comportamenti da seguire in pista e su strada.

Il giorno 24 saranno presenti nell’area “Karting in Piazza”, il Presidente Aci Sticchi Damiani, il Presidente AC Salerno Demasi, il Direttore Generale Sara assicurazioni Tosti, il Presidente Autodromo di Imola Minardi, la squadra ufficiale Scuderia Ferrari, vincitrice della 24 Ore di Lemans (Coletta direttore del programma e i piloti Fuoco e Waloux), il direttore Aci Salerno Caturano.

Giorni 24-25-26 Luglio area Multimedia Valley

Esposizione autovettura Dallara Formula E, con la presenza dell’Ing. Andrea Toso per un confronto con il pubblico.

Giorno 25 Luglio

Incontro Impact (Sala Blu) ore 11,00

Presenti Presidente ACI Sticchi Damiani, Presidente AC Salerno Demasi, Direttore Generale Sara Assicurazioni Tosti, Presidente Autodromo di Imola Minardi.

L’incontro, dopo un breve filmato Ferrari e l’introduzione istituzionale, è dedicato al dialogo tra i jurors ed i componenti la Squadra Ferrari vincitrice della 24 Ore di Lemans con Coletta Direttore del programma, il pilota Fuoco e la pilota Waloux.

Giorno 26 Luglio

Incontro Ing. Toso (Dallara Automobili) con gruppo giovani Next Generation, saranno presenti anche rappresentanti Aci e AC Salerno.

"Il cinema è una delle principali e più apprezzate industrie culturali del nostro Paese di primo livello e quando si rivolge alle giovani generazioni svolge un compito educativo di ancor più alto profilo - ha affermato il Presidente dell'Aci Salerno, Vincenzo Demasi -. Con la presenza al GFF l’Automobile Club Salerno si pone l’obiettivo di incontrare una grande platea di giovani e giovanissimi ai quali poter parlare di sicurezza stradale e sensibilizzarli al rispetto delle regole, di se stessi e degli altri. A Giffoni il mondo Aci potrà ancora una volta essere particolarmente vicino ai ragazzi con un programma di grande respiro che va ad integrare le tante iniziative che Aci Salerno sta organizzando sul territorio salernitano".

Una collaborazione tra Gff e ACI che nel corso degli anni ha visto anche la coproduzione del noto film breve “Le Regole della Vittoria”

https://www.youtube.com/watch?v=23Ggqh2bCm4 diretto da Manlio Castagna.

Il Direttore di Aci Salerno, Giovanni Caturano, ha aggiunto: "L'attenzione e la promozione dello sport automobilistico e della guida sicura sono per Aci Salerno un impegno costante. Offrire la possibilità ai giovani di conoscere i piloti e di provare i Kart sono una formidabile occasione per potersi approcciare alla guida, ma anche di conoscere quelle norme di guida sicura che solo dei professionisti delle competizioni, forti della loro esperienza, possono trasmettere ai giovani. Una particolare attenzione è stata dedicata quest’anno alle auto di nuova generazione della Ferrari e della Dallara che rappresentano il genio italiano nei motori, frutto delle più importanti innovazioni al mondo delle vetture. Insomma, con Aci Salerno il Giffoni Film festival 2023 è ancor più un’occasione da non perdere".