OrtoRomi racconta Mediterraneo e Medio Oriente attraverso la gastronomia: ecco l’Hummus bio

OrtoRomi segue la cultura gastronomica dell’area mediterranea e contamina la tradizione. L’azienda che ha sede anche a Bellizzi in provincia di Salerno, lancia l’hummus Classico e l’hummus Mediterraneo, rivisitando la celebre salsa di origine mediorientale composta di ceci e crema di sesamo (tahina). Il tutto (nel rispetto dell’etica ambientale) in una confezione riciclabile al 100%. Preparato con ceci di origine italiana ed altri pochi ingredienti di alta qualità, l’hummus OrtoRomi è biologico e privo di conservanti. Una salsa fresca, semplice e genuina, pensata anche per vegetariani e vegani.

OrtoRomi lo propone in due varianti con differenti note di sapore: l’hummus classico, per chi preferisce il sapore più autentico della salsa di ceci e l’Hummus mediterraneo, con pomodori secchi e olive, per chi ricerca un sapore più aromatico e deciso. Si accompagna piacevolmente a pane, focaccia, bruschette, sandwich e piadine oltre ad esaltare il pinzimonio di verdure ed anche le verdure grigliate o farcite. Ben si abbina a piatti vegetali e di carne e può essere utilizzato come insolito condimento di primi piatti caldi e freddi. È disponibile in una confezione da 150 g di plastica interamente riciclabile. Il cartoncino che la avvolge è in carta anch’essa riciclabile. Gli Hummus bio OrtoRomi sono disponibili nel banco frigo dell’ortofrutta nei migliori supermercati. I punti vendita sono consultabili alla pagina: https://www.ortoromi.it/contatti