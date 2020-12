Pandemia e solidarietà: spuntano il professore solidale e la farmacista gentile

In tempi di pandemia, il cuore delle persone perbene diventa ancora più grande. Lo dimostra, a Salerno città, la generosità delle tante persone che stanno donando pasti per chi ne ha bisogno presso i locali aderenti al progetto Piatto Sospeso. E ne sono prova le numerose iniziative che profumano di bontà, messe in campo da privati e associazioni nel nostro territorio.

Il professore gentile

In particolare, tra le diverse azioni solidali, sul gruppo Facebook Sei di Battipaglia se...il vero, il professore di matematica Gerardo Morretta offre lezioni gratuite on-line gratuite a qualunque alunno ne necessitasse: "Consapevole della crisi economica legata a questo delicato periodo storico e degli ostacoli che possono incontrare gli studenti con le nuove metodologie didattiche, vorrei contribuire, nel mio piccolo, a dare un supporto alle famiglie in difficoltà mettendo a disposizione, a titolo gratuito, ripetizioni di Matematica per scuole medie e scuole superiori. - ha scritto il docente - Le attività, al fine di ridurre il rischio di contagio ed evitare gli spostamenti tra Comuni diversi, si terranno online. Se siete interessati, scrivetemi al seguente account: ripetizionionline.58@gmail.com".

La farmacista solidale

Ad Acerno, poi, la dottoressa Antonia Rocco, titolare all’omonima farmacia, ha comunicato di rinunciare alle ferie già programmate per il periodo dal 16 al 31 dicembre, previste dalla normativa vigente e, pertanto, nel suo pieno diritto della dottoressa. La scelta è stata dettata dal desiderio di evitare disagi alla popolazione, in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo. Solo alcuni, questi, dei gesti spontanei e preziosi e per nulla scontati che, nella loro semplicità, scaldano il cuore.