"Quale Italia post-covid?": il nuovo e-book di Giovanni Moccia

Giovanni Moccia, professionista salernitano esperto di finanza e sostenibilità, ha pubblicato un nuovo e-book dal titolo Sostenibilità, Economia Integrale e Coesione Sociale. Il testo parte dall'analisi del concetto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ne analizza gli aspetti più importanti, il suo percorso evolutivo e le applicazioni nei vari paesi ed organizzazioni internazionali e continua con una riflessione dell’autore su ciò che potrebbe avvenire in campo economico a breve e medio lungo termine sia in Italia che nel mondo globalizzato a seguito della crisi prodotta dall’espansione del coronavirus.

L’analisi passa anche attraverso una riflessione sul contributo della Chiesa Cattolica per la definizione di un nuovo modello di sviluppo. Il cambio di rotta non è possibile senza un impegno sostanziale delle imprese e della

società nel suo insieme. Da qui la strada dell’economia integrale quale opportunità di ripresa del Sistema Italia.

L'obbiettivo del libro

Affinché un qualsiasi sistema politico, governativo, sociale o economico sia sostenibile, è necessario che i suoi leader abbiano un senso dell'etica fortemente radicato. Che cosa significa? Il Capitalismo etico ha almeno due ingredienti essenziali: l'obiettivo di creare un valore economico e sociale di lungo termine e l'impegno, da parte dell'imprenditoria, ad agire quale amministratrice di tutta l'ampia gamma dei suoi componenti: clienti, dipendenti, fornitori, investitori e la società. Il Capitalismo etico mira a costruire relazioni profonde, basate sulla fiducia, che vadano a vantaggio della società e non solo dei risultati di bilancio. In altre parole, si tratta di un modello di business con uno scopo più alto.

L’analisi passa, dunque, anche attraverso una riflessione sul contributo della Chiesa Cattolica per la definizione di un nuovo modello di sviluppo. Un ottimo punto di partenza è il messaggio di Papa Francesco al forum The

European House Ambrosetti che si è tenuto a Cernobbio 4-6 settembre 2020. Il cambio di rotta non è possibile senza un impegno sostanziale delle imprese, delle banche e del mondo educativo e della società civile nell’ottica di una auspicata coesione sociale. Questo vuol dire formare nuove figure di manager con capacità trasformative, competenti e sensibili, capaci di agire con responsabilità verso tutti gli stakeholder oltre che incentivare il dialogo imprese-università riconoscendo, in tal modo, la centralità dei giovani nel processo di crescita futura.

