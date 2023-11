"lo sport: la mia salvezza". il campione di boxe samuele esposito incontra gli studenti a Sarno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Lo sport: la mia salvezza":così ha esordito il Campione di pugilato Samuele Esposito durante l' incontro con gli studenti che si è tenuto a Sarno presso l' Istituto Comprensivo G. Amendola. Durante l' incontro è stato presentato il libro "The Wall" dedicato al pugile, curato dal giornalista Francesco Iervolino e pubblicato da Michelangelo 1915 Editore. L ’opera narra la vita e la carriera del boxeur originario di Sarno, Samuele Esposito, soprannominato “Il muro”, Campione Italiano di Boxe nella categoria Super Leggeri e Campione Intercontinentale Ibf. Il Campione ha raccontato agli alunni la sua storia e come lo sport sia stata la sua salvezza. La boxe salva Samuele, lo salva dalle cattive compagnie, lo riscatta da una vita ai margini, dagli stenti che deve affrontare tutti i giorni per sbarcare il lunario. L’impegno, la costanza, la caparbietà, il tempo consumato per gli allenamenti, lo portano lontano dal crollo a cui giungono tanti giovani nella sua stessa condizione, quando non sono sorretti da uno scopo, da un ideale. Durante le numerose domande e curiosità da parte degli studenti e dei docenti così ha risposto il pugile Esposito: "Combattere fuori dal quadrato è più difficile ma ho imparato la lezione, la migliore: trasmettere ai miei figli la voglia di provarci sempre, di inseguire i propri sogni, di non arrendersi davanti ai primi no, di credere in sé stessi, come ho sempre fatto io, che sogno ancora una vita migliore". Il confronto tra il Campione e gli studenti è stato fortemente voluto dalla Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Esposito, dai Vicepresidi Prof.ri Luigi Astarita, Martino Esposito, Concetta Falasca, in quanto azione con una forte ricaduta educativa di tipo testimoniale.