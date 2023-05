Istituto Galilei-Di Palo, gli studenti incontrano i referenti della SO.I.GE.A. S.r.L. di Sarno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nell’ambito del ciclo di incontri “Scuola-Lavoro”, per l’anno scolastico 2022-2023, venerdì 26.05.2023 presso l’aula Blu dell’I.I.S. Galilei-Di Palo, gli alunni del quarto e quinto anno degli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio ed Elettronica, accompagnati dai loro docenti, hanno incontrato i referenti della SO.I.GE.A. S.r.L. di Sarno il dott.Carmelo Pappacena (Company Owner) e l’ing. Danilo Pellicori (del settore tecnico). Sono intervenuti anche Costantino Piccolella Segretario dei Maestri del Lavoro di Salerno e Carmine Milone già vice Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale del Comune di Sarno. Dopo i saluti di rito, nel corso della interessante conferenza formativa, i relatori hanno illustrato le svariate attività dell’azienda, in continua crescita e con 15 sedi sul territorio italiano, e leader del settore di costruzione di linee elettriche MT BT e partner dei più importanti distributori di energia elettrica (ENEL S.p.A, e ACEA) invitando gli studenti a volgere lo sguardo e l’attenzione al mondo del lavoro. Gli studenti hanno anche interagito, con quesiti di natura tecnica e di prospettiva/ sviluppo per le progettazioni relative all’incremento di energia nel rispetto dell’ambiente. Al termine, il dott. Carmelo Pappacena, ha invitato una delegazione di studenti a visitare i moderni stabilimenti dell’azienda a Sarno. A tal riguardo ringraziando per l’invito, i docenti prof. Vincenzo Mattei, Marionl Moles e Mario Giannattasio Marioi docenti hanno assicurato la partecipazione di una rappresentanza dell’Istituto scolastico nel prossimo anno scolastico.