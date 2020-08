Calcio e investimenti: Berlusconi e il Monza scelgono Battipaglia

Battipaglia sarà il centro tecnico di riferimento in Campania del Monza, ambiziosa e storica società di calcio neo promossa in Serie B. Al timone c'è Silvio Berlusconi, che ha lasciato da tempo il Milan e ha deciso di investire in Brianza insieme al suo uomo di fiducia, Adriano Galliani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'annuncio

E' arrivato in giornata, attraverso le pagine social della società calcistica Asd Battipaglia Calcio. Ecco che cosa ha dichiaratio il presidente Rosario Fortunato: "Il progetto Monza è straordinario. La società lombarda sta facendo investimenti importanti sia nel vivaio che per quanto riguarda lo stadio. Noi sposiamo in pieno la loro idea per il settore giovanile. Saremo a tutti gli effetti il centro tecnico per la Campania. Il punto di riferimento per il settore giovanile in regione. Organizzeremo raduni e formeremo delle squadre ad hoc per fare amichevoli a Monza con i pari categorie del loro settore giovanile". Contatto di collaborazione per due anni.