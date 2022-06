Mercato granata: la Salernitana ha ceduto il portiere Belec

Non solo ingaggiare ma anche sfoltire. La Salernitana ha bisogno di cedere giocatori e dopo l'addio di Djuric, che si sarebbe comunque svincolato il 30 giugno, si registra un'altra partenza. Addio a Vid Belec, ceduto all'Apoel Nicosia. È stato il portiere della promozione in Serie A e della parte del campionato in massima serie, fino all'arrivo di Sepe.

La nota stampa

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Apoel F.C. per il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe ’90 Vid Belec. La società lo ringrazia per la professionalità dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso, per il contributo decisivo nel raggiungere il traguardo storico della promozione in Serie A e l’obiettivo salvezza e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".