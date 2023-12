Ritorna Walter Sabatini: è il nuovo dg della Salernitana

Walter Sabatini, protagonista in prima linea della salvezza della Salernitana formato 7%, nella stagione 2021-2022, è il nuovo direttore generale della Bersagliera.

L'annuncio

È arrivato in serata, la Salernitana ha formalizzato l'ingaggio dell'esperto dirigente attraverso una nota stampa. La notizia è stata accolta con molto entusiasmo dalla tifoseria, che invocava da tempo il suo ritorno a Salerno. Il ruolo ufficiale è quello di direttore generale, dunque in strettissimo contatto con la proprietà e l'amministratore delegato. È ovvio però che si tratti di una soluzione formalmente trovata anche in attesa di definire la posizione di De Sanctis. Toccherà a Sabatini a questo punto fare mercato, cedere bene, rimpinguare la casse della Salernitana e tentare la seconda impresa.