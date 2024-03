Cori razzisti dagli spalti, multa al club e settore chiuso: succede nel salernitano

Il ritorno alla vittoria dopo dieci giornate e la salvezza diretta distante ora quattro punti. L’Angri ha superato il Casarano nell’ultimo turno di campionato con un gol di Palmieri in avvio di partita ed ora è chiamato alla continuità di risultati per avvicinarsi all’obiettivo stagionale. La squadra di Stefano Liquidato ha messo nel mirino la sfida sul campo del Nardò, un impegno non semplice per i grigiorossi che affronteranno la quarta forza del campionato. Intanto, archiviata la partita dello stadio Novi, sono arrivate le sanzioni del Giudice Sportivo di Serie D. Il club è stato multato di 2mila euro e dovrà giocare una gara con il settore riservato al pubblico locale chiuso “per avere propri sostenitori rivolto grida implicanti discriminazioni per ragioni di razza all’indirizzo di un calciatore avversario”. Inibito il presidente Raffaele Niutta fino al 16 aprile “per avere, nel corso dell'intervallo, colpito un tesserato avversario con uno schiaffo al volto”.