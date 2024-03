Nuovo derby al San Francesco: Nocerina, arriva l'esito del ricorso

Porte chiuse allo stadio San Francesco: arriva la risposta della Corte Federale d'Appello, il ricorso della Nocerina - discusso oggi - è stato respinto. Il derby tra i rossoneri e il San Marzano, in programma domani 23 marzo 2024 alle ore 15, si giocherà senza la presenza del pubblico. Il club, lo scorso 13 marzo, aveva comunicato l'intenzione di presentare reclamo a margine della decisione del Giudice Sportivo. Quest'ultimo aveva punito i molossi, dopo il derby contro la Cavese, con l'ammenda di 3mila euro e la chiusura dell'impianto "per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (10 fumogeni) prima dell'inizio della gara nel settore loro riservato. Inoltre al termine della gara i medesimi lanciavano n.20 bottigliette di acqua semipiene all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria colpendo alcuni di essi al busto. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva e della diffida". Nuovo semaforo rosso quindi per la Nocerina che giocherà la prossima gara in un San Francesco vuoto.