Salernitana a Bergamo senza Ranieri e Ribéry: le formazioni

Via i calcoli e le tabelle, restano le bende ed i cerotti. La Salernitana affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium, scortata da 2mila tifosi, senza il prezioso jolly Luca Ranieri. Il difensore si è arreso ad una distrazione muscolare al flessore: si teme un lungo stop. Non ci sarà neppure Ribéry: affaticamento muscolare.

Le scelte

Davide Nicola si affida alla formazione-tipo, quella della rincorsa salvezza. Salernitana in campo con Sepe; Gyomber, Fazio, Dragusin; Mazzocchi, Lassana Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Djuric, Bonazzoli. Kastanos e Verdi si preparano per le staffette, in corso d'opera. L'Atalanta schiererà l'attacco "cafetero", quindi la coppia colombiana Muriel-Zapata. Sulla trequarti, gioca Pasalic e Pessina aspetta in panchibna. A centrocampo i punti fermi sono de Roon e Freuler, poi Hateboer e Zappacosta sulle fasce. L'opzione in corsa può essere Maehle. In difesa è ballottaggio: in cinque concorrono per tre maglie, ma Toloi, Demiral e Palomino sono favoriti su Scalvini e Djimsiti.