Cagliari-Salernitana: il tabellino della partita

CAGLIARI-SALERNITANA 4-2

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello (33′ st Wieteska); Deiola, Makoumbou; Nandez (21’ st Viola), Gaetano (1’ st Shomurodov), Jankto (21’ st Azzi); Lapadula (21’ st Oristanio). A disp: Radunovic, Aresti, Obert, Prati, Di Pardo, Kingstone. All: Ranieri.

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli (29’ st Sambia), Manolas (1’ st Pirola), Fazio, Bradaric; Coulibaly (29’ st Gomis), Maggiore, Kastanos (41’ st Basic); Candreva; Tchaouna, Weissman (20’ st Simy). A disp: Costil, Allocca, Pasalidis, Pellegrino, Ferrari, Legowski, Martegani, Vignato, Ikwuemesi. All: Liverani.

Arbitro: Fourneau (Prenna/Palermo. IV: Manganiello. Var: Di Paolo. Avar: Abisso)

MARCATORI: 12’ Lapadula (C), 40’ Gaetano (C), 51’ Shomurodov (C), 56’ Kastanos (S), 58’ Maggiore (S), 76’ Shomurodov (C).

AMMONITI: Augello (C), Kastanos, Sambia (S).

NOTE: ANGOLI: 5-4. RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.