Eccellenza, l'Angri si gioca la promozione al triangolare

Archiviata la stagione regolare del campionato di Eccellenza, conosciamo chi disputerà il triangolare promozione per la serie D e chi, invece, i playoff per gli spareggi nazionali. Al triangolare vanno le vincitrici dei tre gironi campani, ovvero Palmese (girone A), Puteolana (B) ed Angri (C), e saranno le prime due a sfidarsi nella prima giornata. Al termine del triangolare, le prime due classificate saranno promosse in serie D mentre la terza accederà agli spareggi nazionali in qualità di Campania 1. Per i playoff invece, sono qualificate le seconde e terze classificate dei tre gironi, più le due migliori quarte, raggruppate secondo classifica per comporre gli abbinamenti. Per ogni turno si disputerà una gara secca sul campo della meglio piazzata che godrà della qualificazione al termine dei supplementari in caso di parità perdurante. Gli abbinamenti vedono il San Marzano (che ha vinto la Coppa Campania di categoria) opposto all’Ischia, l’Agropoli affrontare il Montemiletto, il Savoia giocarsela con la Scafatese e il Cervinara ospitare il Napoli United. Solo la vincente di questo tabellone staccherà il pass per gli spareggi nazionali in qualità di Campania 2. Detto ciò, Campania 1 sfiderà la formazione della Basilicata, mentre Campania 2 quella della Calabria, incrociandosi poi nel secondo turno che garantisce la promozione in serie D.