Lo Sporting conserva il primato, Sarnese sempre più giù

Nona giornata del campionato di Promozione, e l'Atletico San Gregorio è corsaro al campo sportivo F. Squitieri di Sarno con un secco 3-0. In rete per gli ospiti Sabatino Lordi, Vito Maiorano e Kali Bojang. Il Sant'Egidio esce a testa alta seppur sconfitto per 1-0 dopo una vera battaglia sul campo del Nocera Superiore. Gara condizionata dall'espulsione che ha lasciato in 10 gli uomini di mister Trapani dal 1’ minuto del primo tempo. Decisiva la rete di Majella. Termina 2-2 il match tra la capolista Sporting Pontecagnano e la Calpazio: alle reti dei padroni di casa con Riso e Campione replicano quelle degli ospiti con De Marco e Jarju.