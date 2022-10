Troppi positivi al Covid, gara rinviata per la Santa Maria Cilento

Come comunicato dal dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della richiesta inoltrata dalla società Real Aversa, il match della Santa Maria Cilento, in programma questa domenica presso lo stadio Carrano e valido per la 9a giornata del girone I di serie D, è rinviato al 23 novembre alle ore 14.30. Il motivo del posticipo si deve, purtroppo, a diversi casi Covid che hanno colpito il gruppo squadra della società granata. La società cilentana ha comunicato, inoltre, che tutti i tagliandi già acquistati per la partita saranno validi per la data di recupero del 23 novembre.