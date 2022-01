Mercato Salernitana: vicini gli arrivi di Bohinen e Verdi

Dopo aver messo nel mirino e ottenuto il sì di Fazio (difensore), Sepe (portiere) e Mazzocchi (terzino destro), la Salernitana si occupa della fase offensiva: in arrivo Bohinen e Verdi. Il primo è un play talentuoso del Cska Mosca, l'altro è un ex golden boy del Milan, adesso al Torino.

Colantuono attende rinforzi ma la partita di domenica contro il Napoli, alla luce dei nove contagi in squadra per la Salernitana, resta in bilico.