La squadra salernitana debutta nella fase nazionale di Coppa, ecco come è andata

La Sarnese di Francesco Farina fa il suo esordio nella fase nazionale di Coppa Italia. Dopo aver trionfato nella finale regionale contro la Puteolana allo stadio Partenio di Avellino, la capolista del Girone B di Eccellenza Campania - con un vantaggio di dieci punti sul Castel San Giorgio - debutta con un pareggio contro il Manduria nella prima sfida del triangolare del Girone G. Allo stadio Felice Squitieri gli ospiti passano in vantaggio con una rete di Quarta al 34’, all’alba della seconda frazione i padroni di casa trovano l’1-1 con Yeboah. Si chiude così l’incontro, con la Sarnese che dovrà fare visita alla Santarcangiolese nella prossima giornata della competizione nazionale. La squadra di Farina tornerà in campo tra quattro giorni, in programma c’è l’appuntamento interno con il Sapri.

