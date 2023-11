Derby show nel salernitano. Due gol, espulsioni e un “giallo”: il racconto

Un match intenso, giocato a porte chiuse e tra episodi che hanno fatto discutere. Due gol segnati in una gara, tra le più attese nel salernitano, terminata con il risultato di parità. Il “derby della Piana del Sele” tra Battipagliese ed Ebolitana, valevole per la nona giornata del campionato di Promozione, Girone D, si è chiuso senza vincitori. L’incontro, disputato senza spettatori e andato in scena allo stadio Provenza di Macchia di Montecorvino Rovella, è stato messo in archivio con il punteggio di 1-1. “Possiamo recriminare per gli evidenti errori arbitrali: netta la carica sul portiere in occasione della rete del vantaggio ospite”, così le zebrette attraverso i canali ufficiali. “Imperativo guardare sempre avanti, testa alla prossima sfida da vincere, le squadre vere non si voltano mai indietro anche con arbitraggi da spiaggia che ci privano di gol potenziali e di cartellini rossi inesistenti, noi pensiamo solo a far bene la prossima”, questa la risposta dei biancazzurri. Grande sportività in campo in un confronto da sempre sentito: meglio i padroni di casa nel primo tempo, più convincente la ripresa degli ospiti. La compagine di Quaglia è passata in vantaggio al 70’ con Santucci, la risposta degli uomini di Calabrese è arrivata nel recupero con Zoppino in zampata sugli sviluppi di un corner. L’autore del gol della Battipagliese poi ha lasciato il campo per rosso diretto in un finale convulso, all’84 Asante ha lasciato l’Ebolitana in dieci per doppio giallo. Rebus alla mezz’ora del secondo tempo: Corsaro, già ammonito, ha incassato la seconda sanzione. Il direttore di gara non è stato d’accordo e ha fatto proseguire. I bianconeri sono saliti a quota 14 punti in classifica, i biancazzurri hanno mantenuto la seconda piazza solitaria, a meno tre dall’Atletico San Gregorio.