Goleada della capolista, sette gol in trasferta e promozione vicina

Sette gol in trasferta, la posizione in vetta consolidata, nove punti di vantaggio sulla seconda in classifica e sei giornate al termine del campionato. La Sarnese travolge il Faiano, ritrova il successo in campionato e viaggia verso la promozione. La squadra allenata da mister Francesco Farina raggiunge quota 65 punti, blindando il primato con il 19esimo successo stagionale.

Gara in salita per i granata, che passano in svantaggio dopo un piazzato di Erra che beffa Somma. Reazione immediata della capolista, il pareggio arriva subito con Cozzolino. La Sarnese gioca con maggior piglio e voglia di chiudere i conti e alla mezz’ora Evacuo segna il gol del sorpasso. Così termina anche la prima frazione di gioco.

Nella ripresa Evacuo fa doppietta e cala il tris, poi Pellecchia chiude virtualmente i conti con un calcio di rigore a metà secondo tempo. Il Faiano prova a rientrare in partita ancora con Erra, che firma la seconda rete dei padroni di casa. Gli ospiti sono travolgenti e fanno manita con Corticchia, nel finale dilagano addirittura con De Sio e Yeboah. Il match termina 7-2.

Il tabellino

Faiano: Coppola; Sangiovanni, Imperiale, Grieco, Galiano, De Martino, Frasca, Erra L. (84’ Sangiovanni), Strianese, Malandrino (74’ Saviello), Landi (67’ Anzalone). A disposizione: Ginolfi, De Domenico, Sirico, Gerbasio, Erra E., Leone. Allenatore: Giovanni Di Vece

Sarnese: Somma; Vitolo, Giordano (87’ Losasso), Cozzolino, Corticchia (86’ Della Monica), Evacuo (75’ Siano), Sbordone (60’ Yeboah), Pellecchia, Dentice, Caruso (21’ Salerno), De Sio. A disposizione: Maiellaro, Salerno, Padin, Logrieco, Marrazzo. Allenatore: Francesco Farina

Arbitro: Francesco Lionetti di Napoli

Marcatori: 4’, 74’ Erra (F), 7’ Cozzolino (S), 32’ e 65’ Evacuo (S), 70’ rig. Pellecchia (S), 83’ Corticchia (S), 90’ De Sio (S), 92’ Yeboah (S)

Ammoniti: Anzalone (F), Imperiale (F), Giordano (S), Caruso (S), Corticchia (S), Evacuo (S), Siano (S)