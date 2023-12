La Gelbison va ko, Palmese corsara al Guariglia: decide Silvestro

Seconda sconfitta consecutiva per Alessandro Erra sulla panchina della Gelbison, allo Stadio Comunale Raffaele Guariglia di Agropoli esulta la Palmese di Mario Pietropinto. La squadra rossoblù ferma ancora la sua marcia e trova la terza sconfitta di fila, per la compagine rossonera invece arriva un nuovo successo in campionato che mette un freno ai due ko consecutivi delle ultime uscite. Prima frazione equilibrata, le due formazioni si studiano e per la prima occasione bisogna attendere la mezz'ora con una botta di Potenza che si stampa sulla traversa. Al 37' Kosovan, da buona posizione, spreca una ghiotta chance per i locali spedendo sul fondo. Nel finale di frazione meglio i ragazzi di Pietropinto che corteggiano la rete con Puntoriere e Fusco, bravo Milan ad opporsi. Poco prima dell'intervallo Silvestro, con un colpo di testa, mette il sigillo sul match. Nella ripresa la Gelbison va a caccia del pareggio, ma le opportunità più interessanti sono costruite dalla Palmese. Bene l'estremo difensore di casa in alcune situazioni, i rossoneri d'altra parte non riescono a chiudere la contesa. Non c'è altro da segnalare, al triplice fischio la truppa napoletana conquista tre punti preziosi per la lotta salvezza e fa un balzo importante nella fascia calda della classifica. Altro stop per il team di casa che rischia di perdere ulteriore terreno dalla zona playoff.

Il tabellino

Gelbison (3-5-2): Milan; Sall, Russo (56' Casiello), Manzo; Lollo, Tazza (70' Tumminelli), Kosovan (56' Gagliardi), Muratori, Ferrante (46' Rodriguez); Bubas (83' Dellino), Croce. A disp.: Cirillo, Mettivier, De Pasquale, Rodriguez. All.: Erra

Palmese (4-3-3): Moccia; Manco (85' Romano), Manzo, D'Orsi, Morlando; Carotenuto (76' Tribuno), Galdean (92' Russo), Fusco; Potenza (89' Amato), Puntoriere, Silvestro (62' Peluso). A disp.: Scognamillo, Ceparano, Ferrara, Filogamo. All.: Pietropinto

Arbitro: David Kovacevic di Arco Riva

Marcatori: 44' Silvestro (P)

Ammoniti: Manzo, Rodriguez (G)