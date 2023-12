Tonfo Gelbison, Guadalupi fa esultare il Nardò. Debutto amaro per Erra in panchina

Debutto con sconfitta per Alessandro Erra sulla panchina della Gelbison, allo stadio Via del Mare vince il Nardò di Nicola Ragno. La squadra rossoblù non stravolge il suo undici e approccia anche bene, con una traversa che nega il potenziale vantaggio. Poi Kosovan fallisce un calcio di rigore, una situazione che capovolge l'andamento della gara. I pugliesi prendono coraggio e sfiorano in più di un'occasione la rete. Soltanto nella ripresa Guadalupi sblocca la contesa attorno all'ora di gioco. Il numero 27 è protagonista altresì poco più tardi con la rete del raddoppio con una botta dal limite che supera Milan. Nel recupero Sall accorcia le distanze e riapre il match, ma non basta: al triplice fischio esulta il Nardò, per Erra è ko all'esordio con la Gelbison.