La Paganese strappa un punto alla capolista Altamura: 1-1 allo stadio D'Angelo

Buon pari per la Paganese nel fortino della capolista, con il Team Altamura arriva un pareggio. Al gol di Iannone su calcio di rigore risponde il guizzo di Loiodice. La partita si apre con un primo tentativo dei padroni di casa, ma la risposta azzurrostellata non si fa attendere con Iannone che impegna l'estremo difensore al 10'. L'undici di Agovino gioca bene e spaventa la formazione pugliese al 14' con una combinazione Mancino-Faiello e al 25' con Semonella su imbucata di Iannone. Al 33' traversone di Loiodice, girata di Grande dall'interno dell'area che si perde alta rispetto alla porta di Pinestro. Nel finale di primo tempo la Paganese conquista un calcio di rigore dopo un intervento di braccio su un tiro di Langella, dal dischetto Iannone non sbaglia e sblocca la partita. Nella fase iniziale della ripresa gli ospiti sfiorano il raddoppio con Mancino. La reazione locale non si fa attendere e il pareggio porta la firma di Loiodice, abile a superare Pinestro sul primo palo con una conclusione al volo. Al 58' Faiello innesca Mancino che, da buona posizione, trova il muro della difesa dell'Altamura. La gara resta equilibrata e non ha molto altro da raccontare, dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: è 1-1.