Nappi replica a Merola: Virtus-Giffoni 1-1

VIRTUS AVELLINO-GIFFONI SEI CASALI 1-1

VIRTUS AVELLINO: Volpe, Silano, Genovese, Ripoli, Nicodemo, Giobbe, Alleruzzo, Maugeri, Cozzolino, Cucciniello, Modano (64' Nappi). A disposizione: Parisi, Dello Ioio, Abissinia, Della Rocca, Rusolo, Nappi, Panico, Dello Russo, Scorza. Allenatore: Gianluca Della Rocca.

GIFFONI SEI CASALI: Mastrangelo, Cardillo, Arcaro, Arzeo, Di Giacomo (46' Guerrera), Fortunato, Odierna, Liguori, Giorgio, Senatore, Merola (76' Maiorano). A disposizione: Tancredi, De Santis, Buonauguro, Tortorella, Maierano, Amendola, Guerrera, La Rocca, Salvato. Allenatore: Vincenzo Criscuolo.

RETI: 52' Merola (G), 65' Nappi (V).

ARBITRO: Daniele Dell'Oro (Sondrio).

La Virtus Avellino impatta sul fortino eretto al “Renzulli” dal Giffoni Sei Casali e deve accontentarsi di un punto in un rocambolesco 1-1 che smuove comunque la classifica virtussina e piazza gli uomini di mister Della Rocca all’inseguimento solitario dei battistrada playoff. Buona prestazione virtussina, che anche quest'oggi vede annullarsi un goal nel corso del primo tempo. Giobbe segna di testa, ma la rete viene annullata per fuorigioco. I padroni di casa reclamano anche un rigore non dato, perché l'arbitro assegna punizione al limite. All'intervallo il punteggio è sullo 0-0. La ripresa vede gli ospiti passare in vantaggio al 52'. Su un batti e ribatti trova il goal Merola. I ragazzi di Della Rocca pareggiano subito con il colpo do testa vincente di Cozzolino, ma anche stavolta è fuorigioco, secondo goal annullato. Al minuto 65, Ripoli fa partire il cross per Nappi, che pareggia il risultato, appena un minuto dopo il suo ingresso in campo. Dopo 3 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro. Con questo punto la Virtus Avellino stacca il Città di Solofra, prendendosi il sesto posto in solitaria con 27 punti. Il Giffoni Sei Casali è al nono posto in classifica, con 24 punti.