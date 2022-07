Nocerina, mentre continua il mercato squadra in ritiro dal 24 luglio a Bisaccia

La Nocerina ha comunicato di aver sottoscritto con i calciatori Giorgio Valentini, Gaetano Mancino, Manuel Chietti e Mattia Menichino un contratto fino al 30 giugno 2023. Valentini, attaccante esterno classe 1994 nato a San Benedetto del Tronto, la scorsa stagione è stato in forza al Foligno con cui ha disputato 29 gare mettendo a segno 9 reti. “Sono grato alla Nocerina di avermi dato questa opportunità. Per me è motivo di orgoglio essere giunto in una piazza importante come Nocera. Finalmente vengo ripagato dei sacrifici fatti in questi anni. Adesso, tocca a me dimostrare che merito questa chance. Posso garantire che non mi tirerò mai indietro onorando questa maglia ogni volta che sarò chiamato in causa”.

Mancino, classe 2001, al rinnovo del contratto, nella scorsa stagione per lui 28 presenze e 4 reti. “Sono pronto per questa nuova avventura ancora con la maglia rossonera. Mi auguro di poter dare una mano importante alla Nocerina e regalare altre gioie ai nostri sostenitori”. Per il centrocampista classe 2003 Manuel Chietti nella scorsa stagione 24 presenze con una rete. “Sono pronto a dare il massimo per onorare questi colori. Vogliamo regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi”. Classe 2002, Mattia Menichino, difensore riconfermato, nella stagione appena conclusa ha collezionato 27 presenze con la casacca rossonera. “Sono felice per la fiducia accordatami dalla società. Adesso tocca a me ripagarla. Dimostrerò il mio attaccamento a questi colori lavorando con serietà e dedizione”.

Infine, la Nocerina ha reso noto di aver definito il programma del ritiro precampionato in vista della stagione 2022/2023. I calciatori si ritroveranno a Nocera il 19 luglio dove fino al giorno 23 mattina si sottoporranno alle consuete visite mediche oltre allo svolgimento di test atletici. Dal 24 luglio fino al 6 agosto il team svolgerà la fase di ritiro in quel di Bisaccia, in Irpinia, presso lo stadio comunale Aldo Scotece. Durante il precampionato la squadra sarà impegnata in una serie di amichevoli.