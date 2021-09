Pol. Santa Maria, importante finanziamento per lo stadio Carrano

Importante finanziamento per la Polisportiva Santa Maria Cilento, che ha ricevuto mezzo milione di euro come fondi per rendere lo stadio Carrano una struttura polivalente. Questo il comunicato del club: "Il progetto finalizzato a rendere il campo sportivo A. Carrano di Santa Maria di Castellabate una struttura polivalente e più capiente è stato finanziato per mezzo milione di euro, grazie alla partecipazione da parte del Comune al bando “Sport e periferie” del CONI e in seguito alla pubblicazione di ieri della graduatoria dei progetti ammessi. L’importo stimato dei lavori di ampliamento e adeguamento è di circa 690.000 euro, somma che verrà investita intercettando tali fondi per 500.000 euro e cofinanziando la restante parte con risorse diverse. Con il progetto, realizzato d’intesa con la S.S.D. Polisportiva S. Maria Cilento, si prevedono efficientamenti energetici con la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 14,4 kWp, miglioramenti e manutenzioni straordinarie, l’aggiunta della possibilità di praticare altre discipline riconosciute dal Coni a bordo campo e con l’acquisto di specifiche attrezzature, l’installazione di prefabbricati adibiti a servizi igienici per il pubblico, in previsione di nuovi posti spettatori, e ulteriori spogliatoi destinati alla scuola calcio, inoltre il potenziamento dell’impianto di illuminazione del campo di gioco. Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, dichiara: “Un’ottima notizia per lo sport locale che dopo i successi già raggiunti nel settore calcistico, vantando una squadra in serie D, può adesso, grazie alla realizzazione di questi importanti interventi condivisi con la Polisportiva Santa Maria, proseguire il percorso già avviato di crescita e di evoluzione generale della struttura sportiva Carrano”. Il Presidente della Polisportiva Santa Maria, Francesco Tavassi, aggiunge: “Con l’approvazione del progetto di adeguamento dello stadio Carrano, tramite il bando Sport e Periferie voluto dal Governo, realizzato d’intesa con il Comune, potremo rendere l’impianto sportivo sempre più moderno, efficiente e polivalente. Tale nuovo impegno condiviso con il Comune rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso di crescita, di pari passo con quello della squadra, per un impianto sportivo che è stato sempre un luogo d’incontro e di incontro per generazioni di calciatori e di tifosi”.