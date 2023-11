Precedenti: Gelbison mai corsaro a Manfredonia

Una vittoria e due pareggi per il Manfredonia nei precedenti casalinghi contro la Gelbison in Serie D girone H. L’ultimo in ordine cronologico è quello relativo alla stagione 2016/2017 allorquando le due squadre conclusero la contesa sul due pari: vantaggio ospite di Giordano, pari sipontino di D’Angelo, nuovo vantaggio rossoblù di Maggio e Cicerelli a fissare definitivamente il risultato sul pari. Nel 2014/2015, invece, furono i manfredoniani ad imporsi con il più classico dei risultati grazie alla marcature di La Porta e Gentile. Infine, nella stagione precedente, pareggio per uno a uno.