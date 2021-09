Salernitana, il futuro del club: c'è la prima offerta di acquisto

Sulla scrivania dei trustee della Salernitana è arrivata una prima offerta per l'acquisto delle quote azionarie della Salernitana. Lo rivela il quotidiano Il Mattino, oggi in edicola. L'offerta è arrivata a mezzo pec. Non è noto il nome del gruppo che ha inviato l'offerta: non è trapelato. Si tratterebbe, però, di un gruppo straniero, ma anche con un deus ex machina italiano. Ci sarebbe finalmente un impegno irrevocabile. Si tratta della prima fase negoziale, ma secondo indiscrezioni l'importo sarebbe molto lontano dai 40-45 milioni indicati dalle perizie.

I dettagli

I trustee Isgrò e Bertloli sono al lavoro per assicurare un futuro al club del cavalluccio marinio. Il Palazzo del Calcio pressa ("Il problema della multiproprietà deve essere risolto immediatamente", ha auspicato Gravina, numero uno della Federcalcio), anche i tifosi aspettano schiarite e il trust nel quale è stata blindata la Salernitana deve necessariamente sfociare nella vendita, entro il 31 dicembre.I trustee, nella precedente nota stampa pubblicata sul sito ufficiale del club, hanno fissato la deadline al 30 settembre: è la data delle offerte irrevocabili. Se ci fossero più offerte, ritenute tutte congrue, sarebbe necessario effettuare un rilancio, dal 3%.