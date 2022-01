Salernitana, è di nuovo incubo Covid: positivi due calciatori, annullata la conferenza stampa

"L’U.S. Salernitana 1919 fa sapere che, a seguito di ulteriori controlli, altri due calciatori sono risultati positivi al Covid-19" .

Con questa nota stampa, la Salernitana ha annunciato il contagio di altri due atleti. Domani la squadra scenderà in campo per affrontare la Lazio allo stadio Arechi. Il nuovo protocollo obbliga a scendere in campo con 13 giocatori compreso il portiere, anche se si dovesse pescare dalla Primavera.

