Ufficiali gli orari delle gare granata fino alla Roma: allo stadio Olimpico si gioca di lunedì

La Lega Serie A ha ufficializzato le date delle prossime partite di campionato. Adesso la Salernitana ha un palinsesto definito fino alla partita in trasferta contro la Roma, terzultima giornata.

La curiosità

L'orario della sfida ai giallorossi è sub iudice: da programma la Salernitana scenderà in campo alle ore 18.30 ma potrebbe anche giocare alle ore 20.45. Non è in discussione, invece, il giorno della partita. La Lega chiarisce: "In base all'andamento della competizione Uefa Europa League - scrive la Lega - la gara Roma-Salernitana potrà essere programmata lunedì 22 maggio alle ore 20.45 e la gara Empoli-Juventus alle pre 20.45. In ogni caso, la gara della società AS Roma si svolgerà certamente il 22 maggio per consentire l'organizzazione della finale di Coppa Italia Frecciarossa per mercoledì 24 maggio alle ore 21". Contro l'Atalanta allo stadio Arechi si giocherà di sabato 13 maggio alle ore 15.