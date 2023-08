Il valzer delle punte: Bonazzoli dice sì al Verona, la Salernitana valuta attaccante di Ligue1

Il Verona e la Salernitana sono ai dettagli per il trasferimento di Federico Bonazzoli dai granata all'Hellas. La formula prevista è il prestito con obbligo di riscatto al maturare di due condizioni: la salvezza degli scaligeri in Serie A e almeno 10 gol realizzati dall'attaccante. Sono stati nel frattempo smussati ulteriori spigoli: le due società dovevano trovare l'intesa sulla compartecipazione della Salernitana sull'ingaggio dell'attaccante di Manerbio. Le due segreterie preparano documentazione per gli uiltimi passaggi burocratici. Bonazzoli guadagna 1,5 milioni netti a stagione. La Salernitana con la sua cessione in prestito può rendere più legegro al momento il monte ingaggi.

Le trattative

Ad uscite possono corrispondere entrate. Bonazzoli in ogni caso non avrebbe fatto parte dei piani tecnici di Paulo Sousa, però di sicuro risparmiare larga parte del suo stipendio consente a De Sanctis di presentarsi sul mercato degli acquisti con un gruzzoletto in più. Petkovic, centravanti della Dinamo Zagabria, è un profilo che interessa: i croati lo valutano 5 milioni di euro, il Cagliari pare essersi defilato, la Sampdoria incalza, il Trabzonspor è in monitoraggio e la Salernitana lascia scivolare ancora sabbia nella clessidra perché vuole calmierare il prezzo del cartellino. Nel frattempo, il ds De Sanctis valuta con attenzione un profilo che è stato proposto. Si tratta di Myron Boadu, calciatore olandese, attaccante del Monaco. Ha 22 anni, è vincolato al club francese fino al 2026, è un attaccante centrale.