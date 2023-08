Il mercato degli esuberi: Mantovani lascia la Salernitana, pista Verona per Bonazzoli

Valerio Mantovani ha smesso di allenarsi al centro sportivo Mary Rosy con Kristoffersen, Orlando e Simy. La sua avventura in granata, infatti, è giunta ai titoli di coda: si trasferisce a titolo definitivo alla Ternana. Il suo contratto con la Salernitana scadeva a giugno 2024 e il club del cavalluccio marino potrebbe ricavare soldi da questa operazione, se in futuro la Ternana cedesse il difensore ad un'altra società. E' prevista quindi una percentuale sulla futura rivendita.

L'asse con la Ternana

E' caldo e potrebbe riservare altre operazioni di mercato. Ad esempio la Salernitana propone adesso anche Diego Valencia, che il Palermo ha restituito al mittente bloccando il prestito. In rossoverde giocava anche Mamadou Coulibaly. Il centrocampista resta in uscita ma Sousa attende l'arrivo di volti nuovi per la zona mediana, prima di lasciarlo partire. Contro l'Augsburg, ad esempio, lo ha utilizzato quando Bohinen ha dovuto fermarsi in via precauzionale per un fastidio muscolare.

Il nodo Bonazzoli

Com'è noto, l'attaccante di Manerbio ha coinvolto il Collegio Arbitrale e chiede ad un organo terzo di risolvere la controversia con la Salernitana. L'accusa di averlo messo fuori rosa e chiede il 20% del suo stipendio lordo, dunque un indennizzo di 600mila euro a titolo di risarcimento per i danni che ritiene di aver subito. La Salernitana ha già preparato e depositato le memorie difensive ma nel frattempo cerca su binario parallelo di piazzare altrove Bonazzoli, perché non rientra nei piani tecnici. Resta aperta la pista Verona. Il club veneto è propenso ad ingaggiarlo in prestito con obbligo di riscatto. L'obbligo scatterebbe se maturassero due condizioni: la salvezza dell'Hellas in Serie A e almeno 10 gol realizzati da Bonazzoli. La parte più complessa della trattativa è trovare l'accordo sulla compartecipazione dell'ingaggio del giocatore.