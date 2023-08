Gol ed emozioni: è già Salernitana Bersagliera, Lassana in formato campionato

Se cercate, aspettate, bramate Miretti e Martegani, godetevi Lassana Coulibaly. È in formato campionato, è pronto per la Roma e per lo stadio Olimpico. Proprio nella capitale - in occasione dell'ultimo gol di Dia, il sedicesimo - Paulo Sousa definì Lassana centrocampista moderno, non solo muscoli ma anche qualità, ritmo. E lui è rimasto quello di Roma. Sarà pure calcio d'agosto ma la Salernitana in amichevole contro l'Augsburg l'ha tirata lui fuori dalla trappola di una possibile sconfitta che avrebbe rovinato la serata al patron Iervolino, presente in tribuna con Fimmanò e Petrucci. Invece Lassana ha firmato il gol del provvisorio 1-1 e poi ha dato il via all'azione per la rete del sorpasso.

La serata

Non c'è il pubblico delle grandi occasioni e non c'è neppure Martegani, ancora in anticamera, in attesa del tesseramento. C'è invece la "vecchia" Salernitana, che fa prove generali contro l'Augsburg in amichevole, nel secondo memorial "Angelo Iervolino". Paulo Sousa schiera la difesa collaudata - Lovato, Gyomber e Pirola -, non ha Mazzocchi e utilizza Sambia sulla destra, Bradaric stantuffo a sinistra, Bohinen e Lassana Coulibaly fanno coppia in mediana. Il modulo 3-4-2-1 è completato con Kastanos e Candreva sottopunte. Botheim è l'unico attaccante di ruolo. "Abbiamo confermato la squadra dell'anno scorso, ci sono trattative in corso. Sono emozionato nel ricordo di mio fratello, godiamoci lo show", prepara la serata patron Iervolino.

La cronaca

La Salernitana è vispa sulla fascia destra - Sambia si propone spesso per il cross - ma è evidente che la mole di lavoro che sviluppa sulla trequarti trovi pochi sbocchi nei sedici metri decisivi per assenza dello stoccatore. La squadra nel primo tempo va una sola volta al tiro. Lo fa con Candreva che colpisce il portiere. Il sussulto arriva non dal pallone ma dalla muscolatura di Bohinen. Un fastidio alla coscia, da valutare nelle prossime ore, lo costringe a richiamare l'attenzione dello staff sanitario per la sostituzione. Lo rimpiazza Mamadou Coulibaly.

La ripresa

Proprio Mamadou commette fallo su Gumny in area di rigore. L'arbitro Maresca indica il dischetto e Tietz al 7' spiazza Costil. La Salernitana però è già formato Bersagliera e al 14' esibisce Lassana Coulibaly, sfavillante. Sradica il pallone, non lo ferma nessuno, resiste a doppia carica degli avversari e dai 20 metri lascia partire un bolide che si insacca alle spalle del portiere dell'Augsburg. La partita per per qualche minuto non ha padroni: potrebbe segnare Bradaric e potrebbero ribaltare i tedeschi. Invece si entra di nuovo in zona Lassana Coulibaly. Il millepiedi della Salernitana sradica un altro pallone, lancia in corridoio Candreva con un assist sontuoso. Il capitano alza la testa e dice "segna" a Botheim appostato in area e che aveva messo il broncio qualche istante prima per un cross fuori misura di Mast'Antonio. Stavolta può solo ringraziare. Comodo tocco di piatto, sotto misura per il 2-1 granata al 28'st. Poi Costil si traveste da Ochoa: dopo un paio di interventi con i quali mostra buona reattività, si inarca al 90' spalle alla curva Sud, per prolungare sulla traversa il calcio di punizione al veleno dell'Augsburg.