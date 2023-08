Baby granata, si avvera il sogno di Sfait: primo contratto da professionista

Il calciatore classe 2004 Andres Sfait ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista. Il giovane centrocampista ha firmato un accordo triennale che lo lega alla Salernitana fino al 30 giugno 2026.

La scheda

Sfait è un esterno nato in Romania. E' arrivato l'estate scorsa a Salerno, prelevato dalla squadra austriaca del Grodig. L'affondo della Salernitana sarebbe arrivato dopo la segnalazione di Filomeno Fimmanò. Con la formazione Primavera della Salernitana ha segnato 5 volte in 22 presenze. E' stato convocato anche in prima squadra per la trasferta di Empoli. L'allenatore granata Paulo Sousa lo ha convocato per il ritiro estivo e per la sfida all'Augsburg.