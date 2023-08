Le vie del gol, De Sanctis guarda in Croazia: c'è Petkovic per la Salernitana

La nuova idea di De Sanctis si chiama Bruno Pektovic, centravanti classe ’94, tesserato con la Dinamo Zagabria. La Salernitana è entrata in contatto con l’entourage del giocatore e cercherà di soffiarlo al Cagliari che aeva mosso i primi passi, sondandolo.

Le caratteristiche

Petkovic, 29 anni il prossimo settembre, è alto 193 centimetri, è una punta centrale, nello scacchiere tattico di Paulo Sousa sostituirebbe Piatek. Non c'è duibbio che si tratti di un giocatore di profilo internazionale: già in piena attività con la Dinamo, è reduce dal doppio turno di qualificazione Champions League contro l’Astana. Con la propria Nazionale, nel 2022 si è guadagnato la ribalta Mondiale facendo gol al Brasile ma ha procurato un dispiacere anche all’Olanda in Nations League. Conosce già l'Italia e il campionato italiano, anzi i campionati, perché fino alla sua ultima stagione trascorsa in Italia, il 2018, ha vestito le maglie di parecchie squadre. I risultati sono stati in chiaroscuro, soprattutto in Serie A, ma va riconosciuto che all'epoca fosse ancora giovane e neppure utilizzato molto spesso da Bologna e Verona. Ha giocato anche con Catania, Varese, Reggiana, Trapani, Entella. Adesso ha forti ambizioni e potrebbe riprovarci. La Salernitana, dunque, ha acceso i riflettori su Petkovic: il suo contratto con la Dinamo Zagabria scade a giugno 2024 e ha una valutazione di circa 4 milioni di euro.