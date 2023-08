La Salernitana sfida la Ternana in Coppa Italia: i prezzi dei biglietti, agevolazioni per gli abbonati

Dalle ore 14 dell'8 agosto saranno in vendita i tagliandi per la gara di Coppa Italia Frecciarossa Salernitana-Ternana in programma domenica 13 agosto alle ore 17:45. I biglietti saranno inoltre in vendita dalle ore 14 dell'8 agosto fino alle 14 del 10 agosto in prelazione sul posto dell’abbonamento e con tariffa agevolata per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento per la stagione 2023/24 entro le ore 13 del 7 agosto. E’ possibile acquistare i tagliandi online al link https://www.ticketone.it/artist/salernitana/ e presso i punti vendita TicketOne.

I prezzi

I prezzi: tribuna rossa vip nord e sud 30 euro, per l'abbonato 15 euro (nei prezzi è già compresa prevendita). Tribuna verde 25 (abbonato 12,50), tribuna azzurra 20 (abbonato 10), Distinti 15 (abbonato 7,50), curva Sud 10, abbonato 5.