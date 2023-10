Centrocampo a tre e Coulibaly nel motore: Inzaghi prepara la nuova Salernitana

Un centrocampista super per SuperPippo: Lassana Coulibaly, non convocato dal Mali in questo scorcio di ottobre dedicato alla pausa della Serie A per gli impegni delle Nazionali, si sta allenando al centro sportivo Mary Rosy e si prepara a guidare la mediana della Salernitana il 22 ottobre, quando allo stadio Arechi andrà in scena lo "spareggio" salvezza contro il Cagliari.

Lo scenario

Coulibaly è il rinforzo di autunno. Paulo Sousa lo aveva gestito a Monza, in attesa poi di restituirlo al campo pienamente ristabilito. Il giocatore ha dovuto prima superare un infortunio al setto nasale che aveva subito a Lecce e poi ha rallentato a causa di un fastidioso infortunio al soleo, dal quale è guarito. Guiderà il nuovo centrocampo della Salernitana, che alla ripresa delle ostilità dovrebbe essere formato da tre giocatori, allo scopo di registrare meglio la fase difensiva, il vero punto debole dei granata fin qui. In campo, dunque, Inzaghi dovrebbe schierare Coulibaly e uno tra Maggiore e Martegani. In mezzo a loro, anche Bohinen nel ruoli di play.