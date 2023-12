Svolta Salernitana: De Sanctis lascia la poltrona di ds, rinuncia all'ingaggio di 18 mesi

La Salernitana è in ritiro a Paestum e domani gioca contro il Milan. De Sanctis, invece, dopo essere stato al centro sportivo Mary Rosy oggi, in serata ha preso la decisione che meditava da alcuni giorni. Dopo l'arrivo di Walter Sabatini, presentato come dg ma con ampi poteri a cominciare dal mercato, De Sanctis ha voluto incontrare la proprietà a Roma. Poi ha preso la decisione di lasciare.

Lo scenario

C'è stato un accordo transattivo con il club granata, senza negoziare buoniscite. In questo modo De Sanctis ha rinunciato ad ulteriori 18 mesi di contratto. Poi il comunicato di congedo. Buonuscita per i suoi stretti collaboratori, Migliaccio e Lo Schiavo. Si attende solo la nota congiunta con il presidente Iervolino.