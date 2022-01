Salernitana, la storia di Fazio: "I bisnonni sarebbero contenti"

"Gente di mare, che se ne va". I bisnonni del calciatore Federico Fazio, originari di Lentiscosa, partirono dal porto di Salerno per cercare fortuna in Argentina. Oggi il difensore è un colosso del club granata e dice: "Se mi vedessero ora...".

La presentazione

Federico Fazio è stato ufficializzato stanattina dalla Salernitana. In attesa di altri colpi - Ederson arriverà lunedì, poi Bohinen, Kaio Jorge e almeno un altro attaccante da ingaggiare - il centrale argentino si è presentato attraverso i canali ufficiali del cavalluccio marino. "Sono molto contento di arrivare in questo club e felice di conoscere i nuovi compagni. Non vedo l’ora di cominciare, vengo per aiutare i ragazzi a raggiungere l’obiettivo principale, cioè la salvezza. Vengo per lottare, ho visto tante partite della Salernitana quest’anno e conosco bene dei giocatori - ha detto Fazio - , devono ritrovare fiducia". Sulle radici cilentane, cioè di Lentiscosa, frazione di Camerota, ha aggiunto: "I miei bisnonni sono nati in provincia di Salerno, dal porto di Salerno sono partiti per l’Argentina. È successo tanti anni fa ma adesso sarebbero contenti di vedermi indossare la maglia della Salernitana". Gli obiettivi e la scaramanzia: "Mancano tante partite e possiamo farcela a salvarci. Dobbiamo guardare di partita in partita, lottare e lavorare per raggiungere l’obiettivo. Il numero 17 fa riferimento al giorno in cui sono nato, non c’erano molti numeri disponibili". L'invito all'adunata: "I tifosi della Salernitana sono molto calorosi, simili a quelli argentini. So che è importante anche averli accanto in ogni gara e speriamo che possano venire allo stadio. Dobbiamo lottare tutti insieme per la salvezza”.